Донецк, 8 ноября, 2019, 10:04 — ИА Регнум. Глава ДНР Денис Пушилин выразил обеспокоенность по поводу заявления временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

Smdnr.ru Денис Пушилин

Реакция последовала на высказывание американского дипломата о том, что после разведения сил в Петровском туда смогут свободно войти представители полиции Украины и Нацгвардии.

«Такой непрофессиональный, халатный подход американского представителя в этом вопросе недопустим, поскольку может ввести в заблуждение кого-нибудь из украинских чиновников», — говорится в заявлении Пушилина.

Он напомнил, что в Рамочном решении Контактной группы, согласно которому и должен произойти развод войск конфликтующих сторон, говорится о недопустимости нахождения на участках разведения каких-либо вооруженных формирований. Исключение делается только для офицеров Совместного центра контроля и координации.

«К сожалению, мы опять лицом к лицу сталкиваемся с противоречивым и извращенным толкованием Рамочного решения со стороны Запада», — оценил глава ДНР высказывание Тейлора.

Пушилин также заявил, что в случае появления в зоне разведения представителей украинских силовых структур ДНР будет отвечать зеркальными мерами и вводить в район сотрудников МГБ и МВД.

Как передавало ИА REGNUM, очередная попытка развести войска в районе Петровского запланирована на 9 ноября. Предыдущая попытка 5 ноября была сорвана украинской стороной.