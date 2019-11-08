Уфа, 8 ноября, 2019, 09:30 — ИА Регнум. В Башкирии разыскивают водителя, который сбил 10-летнего ребёнка и скрылся. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба отдела ГИБДД Уфы.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

По сообщению пресс-службы ведомства, ДТП произошло утром 7 ноября в Уфе. Водитель на автомашине «Toyota RAV4», двигаясь по улице Нежинская, поворачивая на улицу Ульяновых, сбил 10-ти летнюю девочку, которая переходила дорогу на зелёный свет светофора.

В больнице ребенку диагностировали ушибы. Полицейские просят всех, кто что-либо знает об этом происшествии, обратиться в ближайшее отделение полиции.