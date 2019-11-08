Первый поезд из Северной столицы в город русских моряков придет 25 декабря
Санкт-Петербург, 8 ноября, 2019, 09:31 — ИА Регнум. Появились в свободной продаже билеты на первый прямой поезд, который отправится из Санкт-Петербурга в Крым и Севастополь 23 декабря 2019 года через железнодорожную часть Крымского моста, передает корреспондент ИА REGNUM.
Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» предлагает приобрести билеты на поезд дальнего следования № 007А «Таврия», который 23 декабря в 14 часов по московскому времени отправится от Московского вокзала Петербурга в Крым и Севастополь.
Место в плацкарте до Симферополя пассажиру обойдется от 3 549 рублей, а в купе — от 4 024 рублей. До столицы Крыма состав будет идти 1 сутки, 17 часов и 30 минут. Таким образом, в Симферополь поезд прибудет 25 декабря в 07:30 по местному времени.
Однако конечная точка этого маршрута — Севастополь. Время в пути — 1 сутки, 19 часов и 25 минут. Прибытие 25 декабря в 09:25 утра по местному времени. Цена билетов до Севастополя: плацкарт — от 3650 рублей, купе — от 4144 рублей.
Как сообщает перевозчик, всего на маршрут выйдут пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов.