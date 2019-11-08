Санкт-Петербург, 8 ноября, 2019, 09:31 — ИА Регнум. Появились в свободной продаже билеты на первый прямой поезд, который отправится из Санкт-Петербурга в Крым и Севастополь 23 декабря 2019 года через железнодорожную часть Крымского моста, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Билетные кассы на вокзале

Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» предлагает приобрести билеты на поезд дальнего следования № 007А «Таврия», который 23 декабря в 14 часов по московскому времени отправится от Московского вокзала Петербурга в Крым и Севастополь.

Место в плацкарте до Симферополя пассажиру обойдется от 3 549 рублей, а в купе — от 4 024 рублей. До столицы Крыма состав будет идти 1 сутки, 17 часов и 30 минут. Таким образом, в Симферополь поезд прибудет 25 декабря в 07:30 по местному времени.

Однако конечная точка этого маршрута — Севастополь. Время в пути — 1 сутки, 19 часов и 25 минут. Прибытие 25 декабря в 09:25 утра по местному времени. Цена билетов до Севастополя: плацкарт — от 3650 рублей, купе — от 4144 рублей.

Как сообщает перевозчик, всего на маршрут выйдут пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов.