Доха, 8 ноября, 2019, 09:27 — ИА Регнум. Авиационные власти Катара и Казахстана закрепили правовую базу для выполнения семи регулярных рейсов в неделю между Нур-Султаном и Дохой, сообщает 8 ноября агентство «Казинформ».

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

В Катаре состоялись переговоры президента администрации гражданской авиации Катара Абдуллы Нассера Турки Аль-Субаи и председателя комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики Талгата Ластаева.

Стороны договорились запустить по семь прямых рейсов Нур-Султан — Доха и Алма-Ата — Доха, а также семь грузовых рейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана ввело в 11 аэропортах республики режим «открытого неба».

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