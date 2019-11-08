Москва, 8 ноября, 2019, 09:22 — ИА Регнум. В России иностранные кинокомпании смогут получать субсидии из федерального бюджета. Правила предоставления рибейтов для организаций кинематографии, оказывающим услуги или выполняющим работы, связанные с производством иностранными производителями аудиовизуальной продукции, утвердил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

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«Предоставление господдержки будет способствовать увеличению объёма экспорта услуг в сфере культуры, созданию условий для притока иностранных инвестиций в российскую аудиовизуальную отрасль, развитию кооперации между российскими и иностранными компаниями —производителями аудиовизуального контента», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства РФ.

Согласно закону, иностранные продюсеры, работающие совместно с российскими, смогут получать от 30% до 40% возмещения расходов, понесённых на территории России. Для получения субсидии каждому виду киноленты установлены чёткие условия по хронометражу и затратам. В частности, при создании полнометражного художественного фильма (не менее 52 минут) минимальная сумма расходов на территории России должна составлять 15 млн рублей.

Добавим, что законопроект был разработан Министерством культуры РФ совместно с Минэкономики с целью привлечь иностранные кинокомпании снимать фильмы и сериалы в России. Уже в 2019 году на компенсации иностранных кинокомпаниями выделят 70 млн рублей.