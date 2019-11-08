В Барнауле штормовым ветром выдавило оконную раму
Барнаул, 8 ноября, 2019, 09:19 — ИА Регнум. Штормовой характер погоды, о котором жителей Алтайского края предупреждали синоптики, подтвердился. Плохо закреплённые конструкции вновь создали угрозу для жителей Барнаула. Как сообщает одна из участниц группы «Инцидент Барнаул» VK, сегодня утром, 8 ноября, в доме по улице Попова, 40 под натиском ветра вылетела оконная рама на лестничной клетке.
«Успела немного отскочить, но все равно прилетело по ноге. Нахожусь в шоке. В нашем доме много маленьких детей, у меня у самой их двое», — пояснила пострадавшая, опубликовав фотографии с места ЧС и повреждением на ноге.
Как уже сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение жители Алтайского края получили накануне, 7 ноября. По данным синоптиков, порывы ветра сегодня могут достигать 25−27 м/с. Также не исключены осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снег, местами гололёдные явления (гололёд, налипание мокрого снега).
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