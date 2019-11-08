Барнаул, 8 ноября, 2019, 09:19 — ИА Регнум. Штормовой характер погоды, о котором жителей Алтайского края предупреждали синоптики, подтвердился. Плохо закреплённые конструкции вновь создали угрозу для жителей Барнаула. Как сообщает одна из участниц группы «Инцидент Барнаул» VK, сегодня утром, 8 ноября, в доме по улице Попова, 40 под натиском ветра вылетела оконная рама на лестничной клетке.

Цитата из группы «Инцидент Барнаул» VK Сильный порыв ветра выдавил оконную раму

Цитата из группы «Инцидент Барнаул» VK Последствия разгулявшегося в Барнауле ветра

«Успела немного отскочить, но все равно прилетело по ноге. Нахожусь в шоке. В нашем доме много маленьких детей, у меня у самой их двое», — пояснила пострадавшая, опубликовав фотографии с места ЧС и повреждением на ноге.

Как уже сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение жители Алтайского края получили накануне, 7 ноября. По данным синоптиков, порывы ветра сегодня могут достигать 25−27 м/с. Также не исключены осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снег, местами гололёдные явления (гололёд, налипание мокрого снега).

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