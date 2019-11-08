Салехард, 8 ноября, 2019, 09:14 — ИА Регнум. В Уральском федеральном округе врачи получают среднюю заработную плату в размере 91,8 тыс. рублей. Самые высокие заработки за девять месяцев 2019 года отмечаются у врачей Ямала — 182,8 тыс. рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата.

Романычев Александр Дмитриевич. Сельский врач. 1987

В Югре средняя заработная плата врачей составила 133,3 тыс. рублей, в Тюменской области — 89,8 тыс. рублей, в Свердловской — 74,7 тыс. руб., в Челябинской — 69 тыс. рублей, в Курганской — 63,5 тыс. рублей.

Отметим, что, согласно майским указам президента России Владимира Путина, зарплата врачей должна составлять 200%, а среднего медперсонала — 100% от средней зарплаты по региону.