Турочакский район, Алтай, 8 ноября, 2019, 09:12 — ИА Регнум. Суд в Республике Алтай приостановил на 90 суток работу спортзала школы в селе Озеро-Куреево. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону, поводом для этого стало десятикратное превышение уровня радона в помещении.

(сс)GDJ Спортивный зал

«При нормативе в 200 Бк/м³, уровень радона в спортивном зале составил 2180 Бк/м³, что создаёт реальную угрозу здоровью школьников», — отметили в управлении.

Специалисты уточняют, что территория Алтая благодаря своему геологическому строению относится к потенциальному радоноопасному региону, где происходит облучение населения радоном.

Напомним также, что радон или радионуклид радон-222 — это природный радиоактивный газ, который возникает в недрах Земли в результате процессов радиоактивного распада. При этом он имеет свойство выходить на поверхность и скапливаться в подвалах, на первых этажах зданий, что может создавать угрозу здоровью людей.

Наибольшая опасность может подстерегать человека, если здание построено на радоноопасном участке без установки противорадоновой защиты. Теперь администрации школы за три месяца необходимо организовать подобную защиту спортивного зала.

«Постоянное присутствие радона в помещении может вызвать у человека развитие онкологических заболеваний», — добавили в Роспотребнадзоре.

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