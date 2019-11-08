Железноводск, Ставропольский край, 8 ноября, 2019, 09:10 — ИА Регнум. Дорожка для пеших прогулок в лечебных целях (терренкур), расположенная в центре Курортного парка в городе Железноводске Ставропольского края, приобретет литературный колорит. «Тропа здоровья», связывающая дорожки от Грязелечебницы с центральной частью парка, станет «Пушкинской», сообщили ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе администрации города-курорта.

(сс) Alexxx1979 Железноводский парк

По всей протяженности терренкура, которая составляет более 1 км, будут установлены малые архитектурные формы, связанные с творческом великого русского поэта. Главный акцент при этом будет сделан на сказки Александра Пушкина. Кроме того, здесь будут установлены стилизованные фонари и скамейки.

По данным пресс-службы, Пушкин побывал в Железноводске в 1820 году, и город произвел на него «сильное впечатление». Отмечается, что именно на курорте родилась идея его поэмы «Кавказский пленник».

В настоящее время в Железноводске установлено два памятника Александру Сергеевичу, его имя также носят Пушкинская галерея и сквер в Курортном парке.

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