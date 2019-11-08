Чита, 8 ноября, 2019, 09:03 — ИА Регнум. Жителям Забайкальского края весьма затруднительно добираться на отдых в Крым, особенно железнодорожным транспортом — прямого железнодорожного сообщения не существует. Сделать это можно только через Москву или совершив перелёт с пересадками, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата с сайта tutu.ru Стоимость путешествия из Читы в Симферополь на самолёте

Время в пути на самолёте составит более полутора суток, а стоимость такого путешествия обойдётся не менее 15 000 руб.

Напомним, ранее компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» обнародовала цены билетов на поезда в Крым. Так, путешествие из Москвы в Симферополь обойдётся в 2966 рублей. Билеты появятся в продаже с 8 ноября.

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