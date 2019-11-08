Чебоксары, 8 ноября, 2019, 09:01 — ИА Регнум. В Чебоксарах в культурно-выставочном центре «Радуга» открылась выставка «Репин как создатель мифа о Толстом», на которой представлены экспонаты из фондов Государственного музея Л. Н. Толстого (г. Москва). В экспозицию вошли 136 работ, посвящена живописцу Илье Репину и писателю Льву Толстому, сообщили ИА REGNUM в «Радуге».

Radugaart.ru В «Радуге»

В культурно-выставочном центре напоминают, что отношения Толстого и Репина — редкий пример тесного взаимодействия двух художников такой величины. Критик Владимир Стасов, инициатор личного знакомства писателя и художника, обратил внимание Толстого на то, что Репин в живописи — то же, что и Толстой в литературе. За годы 30-летней дружбы художник не раз писал Толстого, создал несколько его портретов и показал будни писателя в имении «Ясная Поляна».

Музей Толстого хранит большое собрание репинской графики — в частности, особую ценность представляют наброски «Пахаря» и эскизы к известным полотнам на толстовскую тему. Также на выставке представлены фотографии, копии работ Репина, сделанные Татьяной Львовной Толстой, письма Репина Толстому и два сохранившихся письма Толстого к Репину.

Впервые музей Л. Н. Толстого сопроводил выставку QR-кодами, которые позволят всем желающим самостоятельно прослушать аудиогид и узнать интересные факты о жизни двух гениев.