Невьянск, Свердловская область, 8 ноября, 2019, 08:59 — ИА Регнум. В Свердловской области 8 ноября планируется рекультивация грунта, в который из опрокинувшегося бензовоза вытекло примерно полтонны топлива. Работы проведёт специализированная организация, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM

Кроме того, бензовоз будет отбуксирован к месту стоянки.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла вечером 7 ноября под Невьянском. Бензовоз, в котором было 16 тонн горючего, попал в кювет. 0,5 тонн вытекло в землю.

Дальнейшую утечку удалось предотвратить. Бензовоз подняли из кювета с помощью крана.