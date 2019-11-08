Екатеринбург, 8 ноября, 2019, 08:53 — ИА Регнум. В Свердловской области под Невьянском из опрокинувшегося 7 ноября бензовоза вытекло примерно полтонны горючего. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

eluela31 Топливо

Поздней ночью машина была поднята из кювета. Утечка ликвидирована. Теперь предстоит рекультивация грунта, в который вытек бензин.

Как сообщало ИА REGNUM, бензовоз улетел в кювет вечером 7 ноября. В нём было 16 тонн горючего.