Москва, 8 ноября, 2019, 08:39 — ИА Регнум. В России в сезон 2019−2020 гг. ожидается «розовая» зима. Такой прогноз дают специалисты Гидрометцентра, передают «Метеоновости».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зима

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Синоптики предполагают, что все три зимних месяца температура воздуха будет выше климатической нормы на +1.+2 °С. Такой режим на картах обозначается розовым цветом.

По прогнозам специалистов Фобос, ожидается «вишнёвая» зима — самая теплая в истории метеонаблюдений. Средняя температура будет выше нормы на +4, +5 °С. Этот режим обозначается темно-розовым цветом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 5 ноября был побит температурный рекорд 1922 года.

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