Омск, 8 ноября, 2019, 08:17 — ИА Регнум. Создание двусторонних пунктов пропуска позволит упростить переход границы России и Казахстана. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 ноября в правительстве Омской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Флаги России и Казахстана

Программа по функционированию пунктов пропуска на российско-казахстанской государственной границе была подписана в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, состоявшегося в Омске 6−7 ноября. Стороны — Минтранс РФ и министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

С 2020 по 2025 год ежегодно планируют обновлять по шесть пунктов пропуска. Будут созданы двусторонние пункты пропуска.

Что касается Омской области, регион также включён в дорожную карту по развитию пунктов пропуска на границе c Казахстаном.

По словам министра экономического развития РФ Максима Орешкина, следующим шагом должно стать утверждение межправсоглашения о финансировании и реализации данной программы.

Напомним, протяжённость омского участка российско-казахстанской государственной границы составляет 1020 км. Участок включает восемь пунктов пропуска, в том числе два многосторонних и два двусторонних автомобильных пункта пропуска.

Ранее омский губернатор Александр Бурков подчёркивал, что на действующих пунктах пропуска люди испытывают «большие неудобства» — очереди тянутся по три-шесть часов, и в основном это касается российской стороны, территории Омской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 6−7 ноября в Омске состоялся XVI Форум межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана. 7 ноября в рамках форума прошла встреча президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

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