С 8 ноября можно купить железнодорожные билеты в Крым. Выполнять регулярные пассажирские перевозки будут именные составы дальнего следования «Таврия». Российская транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс», которая выбрана оператором маршрута, начнёт перевозить пассажиров в декабре. Билеты можно будет купить как в железнодорожных кассах, так и на интернет-ресурсах. Поезда будут курсировать из Москвы и Санкт-Петербурга. Первый состав «Таврия» (№7/8) отправится с Московского вокзала из Санкт-Петербурга 23 декабря в 14:00 мск. Движение из Москвы запланировано на 24 декабря. [[[picture1]]]

Марина Каширская ИА REGNUM Республика Крым

07:58 Напомним, строительство Крымского моста началось в 2015 году. В 2018 открылась автомобильная ветка, в 2019 году — железнодорожный мост.

07:59 В октябре два специальных состава вышли на маршрут железнодорожной части Крымского моста. Испытывая конструкции на прочность, тепловозы протянули за собой 46 груженных вагонов.

08:09 Испытание Крымского моста [Most.life]

08:16 Отметим, ранее в Минтрансе РФ заявляли, что полноценное движение грузовых поездов по Крымскому мосту запустят в июне 2020 года.

08:35 Жители Новгородской области смогут доехать Крым на поездах из Санкт-Петербурга и Москвы. Петербургский поезд, который ежедневно будет отправляться в Севастополь с Московского вокзала в 14:00, делает три остановки на территории Новгородской области: в Чудово, на станции Бурга (Маловишерский район) и в Угловке (Окуловский район). Время поезда в пути — 43,5 часа, прибытие в Севастополь — в 9:25. Обратный путь поезд преодолевает на час быстрее: отправление — в 15:55, прибытие в Санкт-Петербург — в 10:20. Стоимость билетов из Санкт-Петербурга в плацкартном вагоне начинается от 3500 рублей, в купе — от 3906 рублей. Кроме того, можно добраться в Симферополь на поезде из Москвы, до которой из Великого Новгорода можно добраться на поезде Великий Новгород — Нижний Новгород, который прибывает в столицу рано утром. Читайте подробнее: Новгородцы смогут доехать в Крым на поездах из Москвы и Петербурга

08:38 В отличие от жителей Москвы и Санкт-Петербурга туристам из Алтайского края железнодорожные билеты в Крым обойдутся весьма дорого. Об этом: Жители Барнаула могут добраться в Крым только с пересадками

08:59 Уже в 2020 году из аэропорта Пскова дважды в неделю будут отправляться самолёты в Калининград, Сочи, Анапу и Симферополь, а рейсы в Москву станут ежедневными. Это будет уже не первая попытка наладить авиасообщение с Крымом: в 2016 году рейсы из Пскова в Симферополь выполняли «Саратовские авиалинии». Время в полёте составляло 3,5 часа. Но год спустя в связи с кризисом в авиакомпании «Псковавиа» перелёты по этому маршруту были прекращены. Читайте также: Возобновления авиамаршрута из Пскова в Крым ожидают в 2020 году

09:00 Самолёты из Республики Алтай в Крым не летают, железной дороги в регионе нет. Чтобы попасть в Крым, жителям Горного Алтая нужно сначала ехать в другие регионы, например, в Барнаул Алтайского края (откуда, впрочем, до места назначения можно добраться только с пересадками) или в Новосибирск. До Барнаула из Горно-Алтайска придётся добираться на автотранспорте 4−6 часов, до Новосибирска — порядка 8 часов.

09:03 Жителям Забайкальского края весьма затруднительно добираться на отдых в Крым, особенно железнодорожным транспортом — прямых рейсов не существует. Подробности в материале: Жители Забайкалья могут добраться в Крым только на самолёте

09:08 Ялта. Дарья Антонова © ИА REGNUM

09:10 Южное побережье Крыма. Дарья Антонова © ИА REGNUM

09:32 Продажи билетов на поезда в Крым стартовали в России, их уже можно приобрести в электронном виде на официальном сайте компании-оператора и на портале РЖД. В доступе для покупки — 22 места в вагоне-купе стоимостью от 4,1 тысячи рублей, 310 мест в плацкартных вагонах по цене от 3,6 тыс рублей. Об этом: Билеты на поезда в Крым поступили в продажу

09:34 Появились в свободной продаже билеты на первый прямой поезд, который отправится из Санкт-Петербурга в Крым и Севастополь 23 декабря 2019 года через железнодорожную часть Крымского моста. Читайте также: Первый поезд из Северной столицы в город русских моряков придет 25 декабря

09:36 Московский вокзал Санкт-Петербурга, откуда будут отправляться поезда в Крым и Севастополь. ИА REGNUM

09:43 Сейчас — в ноябре — уже не сезон для отдыха в Крыму. Однако в июле жители Хакасии активно интересовались ценами поездки и отдыха на этом полуострове. Местные СМИ выяснили, что из Абакана до Симферополя в июле можно было долететь за 27 тыс. 68 руб. с одной пересадкой в Москве. «Самая дорогая поездка в Крым из Сибири приходится на жителей Тувы. С двумя пересадками из Кызыла до Симферополя можно долететь и вернуться за 39 тыс. 132 руб. Дешевле всего дорога в Крым пролегает из новосибирского аэропорта «Толмачево» — с одной пересадкой за 19 тыс. 209 руб.», — передавал портал 19rus.info.

09:45 Известие о начале продаж железнодорожных билетов в Крым не слишком актуально для сибиряков, они по-прежнему лишены возможности доступного и, что немаловажно, дешёвого путешествия на этот российский курорт. Об этом: Только с пересадками: жителям Приангарья недоступен Крым

09:47 Набережная Севастополя [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

09:55 С запуском железнодорожной части Крымского моста жители Воронежа, как и жители ряда других регионов, получат возможность прямым поездом добраться в города Крыма — поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, продажа билеты на которые стартовала 8 ноября, будут проходить в том числе и через Воронеж. Первый поезд дальнего следования «Таврия» отправится по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь 23 декабря, в 14:00. 24 декабря он прибудет в Воронеж, отправление со станции «Воронеж-Южный» (Придача) в 08:25. Прибытие в Симферополь по расписанию — в 07:30 25 декабря, в Севастополь — в 09:25. Стоимость билетов до столицы Крыма от 2237 рублей, до Севастополя — от 2 тыс. 269 рублей. 24 декабря из Москвы в Симферополь отправится состав № 028Ч «Таврия», из Воронежа отправление — 25 декабря в 08:48, прибытие в Симферополь — 26 декабря в 08:50. Стоимость билетов — от 2 тыс. 350 рублей. Подробности в материале: Воронежцы смогут доехать в Крым по железной дороге: дешевле и без пересадок

10:02 С марта 2020 года международный аэропорт «Красноярск» им. Д. А. Хворостовского начнёт обслуживать новые рейсы авиакомпании «Аэрофлот» по семи направлениям, в том числе в Симферополь, сообщили в пресс-службе аэропорта. Уточняется, что стоимость авиабилетов в эконом-класс с ручной кладью и без багажа из Красноярска в Симферополь составит от 13 893 рублей.

10:15 Первый железнодорожный билет из Крыма в Санкт-Петербург был куплен в Севастополе. Как уточнили в кассе вокзала, его приобрёл местный житель. Он купил плацкартный билет на 25 декабря. За поездку он заплатил 4525 рублей. Об этом: Стал известен покупатель первого билета на поезд из Крыма

10:29 Железнодорожные билеты на поезд № 028Ч «Таврия» Москва — Симферополь вырастут в цене с 1 января 2020 года. Об этом сообщает сайт РЖД. Читайте подробнее: Цена билета на поезд Москва — Симферополь подорожает в 2020 году

10:36 Из Дагестана в Крым на сегодняшний день можно добраться только с пересадками. Два субъекта РФ пока не связывают ни авиарейсы, ни железнодорожные маршруты. Нельзя добраться в Крым и на прямом рейсовом автобусе. Из Махачкалы в Симферополь и обратно проще всего добираться на самолете. Стоит такое удовольствие от 10 тыс. рублей, в зависимости от даты вылета и обратного рейса. Об этом: Жители Дагестана могут добраться в Крым только с пересадками

10:39 Жители Крыма и Севастополя уже могут приобретать билеты на поезда в Москву и Санкт-Петербург. По данным портала Российских железных дорог, из Симферополя в Москву первый поезд отправится в 18:20 мск 26 декабря. Билеты в купе стоят от 2966 рублей, в СВ — 9953 рублей. Первый поезд из Севастополя в Санкт-Петербург отправится в 15:55 мск 25 декабря. Стоимость билетов в плацкартный вагон начинается от 3650 рублей, стоимость билета на поездку в купе — от 3907 рублей. Читайте также: Цены железнодорожных билетов из Крыма в Москву стартовали с 2,9 тыс. рублей

10:44 Крым. Ялта [Владислав Осипов © ИА REGNUM]

10:51 Первый поезд из Петербурга в Крым — через Крымский мост — прибудет в Симферополь и Севастополь 25 декабря 2019 года ‑ и в этот же день пассажиры смогут отправиться на нем в обратном направлении. Цена обратных билетов практически не отличается от стоимости поездки на полуостров. Читайте также: Уехать на первом поезде из Крыма в Петербург можно будет 25 декабря

10:56 Жителям Камчатки Крыма не видать — поезда на полуостров не ходят, там вообще нет железных дорог. «Аэрофлот» не летает. Камчатцы могут добраться до крыма с пересадками. В общей сложности в пути они проведут 32 часа. Это утомительно, особенно, если лететь с маленькими детьми. Читайте также: Прямиком с Камчатки в Крым не попасть: поезда не ходят, самолёты не летают

11:03 Ялта [Анна Кумицкая © ИА REGNUM]

11:19 С запуском железнодорожного сообщения из Санкт-Петербурга в Севастополь и Симферополь жители Твери также получили возможность добираться на российский полуостров без пересадок. Первый поезд по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь № 007А «Таврия» отправится из Твери 23 декабря в 19:22. Также поезд при следовании из Санкт-Петербурга будет делать остановку в тверском Бологом — в 17:50. В Симферополь поезд прибывает 26 декабря в 07:30. Стоимость билетов начинается от 2 тыс. 936 рублей в плацкарте, от 3 тыс. 150 — в купе. В Севастополь тот же состав прибывает 26 декабря в 09:25. Билеты в плацкарт стоят от 2 тыс. 968 рублей, в купе — от 3 тыс. 190 рублей. Об этом: Жители Твери смогут добраться в Крым поездом — вдвое дешевле, чем автобусом

11:21 На первый поезд из Санкт-Петербурга в Симферополь жители Рязанской области могут купить плацкартный билет от 2 633 рублей. Состав отправляется из Рязани 24 декабря в 02:22, приедет в Крым 25 декабря в 07:30. Уже 25 декабря из Рязани будут доступны купе от 2 833 рублей, и московский поезд с отправлением из областного центра в 02:35 и прибытием в Симферополь 26 декабря в 08:50, купе предлагают за 2 749 руб., СВ — от 10 064 руб. Подробности в материале: Жители Рязани смогут добраться в Крым поездом без пересадок

11:34 Напомним, что железнодорожную часть Крымского моста начали строить в феврале 2016 года. Стоимость проекта составила почти 228 млрд рублей. Для создания колеи длиной 19 км рабочими было уложено 2,5 тысячи тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал.

11:35 Сейчас на стройплощадке идёт установка устройств сигнализации, централизации и блокировки для управления железнодорожным движением.

11:42 Крымский мост [Петр Данилов © ИА Красная Весна]