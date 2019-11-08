В Крым на поезде и не только. Сколько стоит и как добраться из регионов
Напомним, строительство Крымского моста началось в 2015 году. В 2018 открылась автомобильная ветка, в 2019 году — железнодорожный мост.
В октябре два специальных состава вышли на маршрут железнодорожной части Крымского моста. Испытывая конструкции на прочность, тепловозы протянули за собой 46 груженных вагонов.
Отметим, ранее в Минтрансе РФ заявляли, что полноценное движение грузовых поездов по Крымскому мосту запустят в июне 2020 года.
Жители Новгородской области смогут доехать Крым на поездах из Санкт-Петербурга и Москвы. Петербургский поезд, который ежедневно будет отправляться в Севастополь с Московского вокзала в 14:00, делает три остановки на территории Новгородской области: в Чудово, на станции Бурга (Маловишерский район) и в Угловке (Окуловский район).
Время поезда в пути — 43,5 часа, прибытие в Севастополь — в 9:25. Обратный путь поезд преодолевает на час быстрее: отправление — в 15:55, прибытие в Санкт-Петербург — в 10:20. Стоимость билетов из Санкт-Петербурга в плацкартном вагоне начинается от 3500 рублей, в купе — от 3906 рублей.
Кроме того, можно добраться в Симферополь на поезде из Москвы, до которой из Великого Новгорода можно добраться на поезде Великий Новгород — Нижний Новгород, который прибывает в столицу рано утром.
Читайте подробнее: Новгородцы смогут доехать в Крым на поездах из Москвы и Петербурга
В отличие от жителей Москвы и Санкт-Петербурга туристам из Алтайского края железнодорожные билеты в Крым обойдутся весьма дорого.
Об этом: Жители Барнаула могут добраться в Крым только с пересадками
Уже в 2020 году из аэропорта Пскова дважды в неделю будут отправляться самолёты в Калининград, Сочи, Анапу и Симферополь, а рейсы в Москву станут ежедневными. Это будет уже не первая попытка наладить авиасообщение с Крымом: в 2016 году рейсы из Пскова в Симферополь выполняли «Саратовские авиалинии». Время в полёте составляло 3,5 часа. Но год спустя в связи с кризисом в авиакомпании «Псковавиа» перелёты по этому маршруту были прекращены.
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Самолёты из Республики Алтай в Крым не летают, железной дороги в регионе нет. Чтобы попасть в Крым, жителям Горного Алтая нужно сначала ехать в другие регионы, например, в Барнаул Алтайского края (откуда, впрочем, до места назначения можно добраться только с пересадками) или в Новосибирск. До Барнаула из Горно-Алтайска придётся добираться на автотранспорте 4−6 часов, до Новосибирска — порядка 8 часов.
Жителям Забайкальского края весьма затруднительно добираться на отдых в Крым, особенно железнодорожным транспортом — прямых рейсов не существует.
Подробности в материале: Жители Забайкалья могут добраться в Крым только на самолёте
Продажи билетов на поезда в Крым стартовали в России, их уже можно приобрести в электронном виде на официальном сайте компании-оператора и на портале РЖД. В доступе для покупки — 22 места в вагоне-купе стоимостью от 4,1 тысячи рублей, 310 мест в плацкартных вагонах по цене от 3,6 тыс рублей.
Появились в свободной продаже билеты на первый прямой поезд, который отправится из Санкт-Петербурга в Крым и Севастополь 23 декабря 2019 года через железнодорожную часть Крымского моста.
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Сейчас — в ноябре — уже не сезон для отдыха в Крыму. Однако в июле жители Хакасии активно интересовались ценами поездки и отдыха на этом полуострове.
Местные СМИ выяснили, что из Абакана до Симферополя в июле можно было долететь за 27 тыс. 68 руб. с одной пересадкой в Москве.
«Самая дорогая поездка в Крым из Сибири приходится на жителей Тувы. С двумя пересадками из Кызыла до Симферополя можно долететь и вернуться за 39 тыс. 132 руб. Дешевле всего дорога в Крым пролегает из новосибирского аэропорта «Толмачево» — с одной пересадкой за 19 тыс. 209 руб.», — передавал портал 19rus.info.
Известие о начале продаж железнодорожных билетов в Крым не слишком актуально для сибиряков, они по-прежнему лишены возможности доступного и, что немаловажно, дешёвого путешествия на этот российский курорт.
Об этом: Только с пересадками: жителям Приангарья недоступен Крым
С запуском железнодорожной части Крымского моста жители Воронежа, как и жители ряда других регионов, получат возможность прямым поездом добраться в города Крыма — поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, продажа билеты на которые стартовала 8 ноября, будут проходить в том числе и через Воронеж.
Первый поезд дальнего следования «Таврия» отправится по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь 23 декабря, в 14:00. 24 декабря он прибудет в Воронеж, отправление со станции «Воронеж-Южный» (Придача) в 08:25. Прибытие в Симферополь по расписанию — в 07:30 25 декабря, в Севастополь — в 09:25. Стоимость билетов до столицы Крыма от 2237 рублей, до Севастополя — от 2 тыс. 269 рублей. 24 декабря из Москвы в Симферополь отправится состав № 028Ч «Таврия», из Воронежа отправление — 25 декабря в 08:48, прибытие в Симферополь — 26 декабря в 08:50. Стоимость билетов — от 2 тыс. 350 рублей.
Подробности в материале: Воронежцы смогут доехать в Крым по железной дороге: дешевле и без пересадок
С марта 2020 года международный аэропорт «Красноярск» им. Д. А. Хворостовского начнёт обслуживать новые рейсы авиакомпании «Аэрофлот» по семи направлениям, в том числе в Симферополь, сообщили в пресс-службе аэропорта. Уточняется, что стоимость авиабилетов в эконом-класс с ручной кладью и без багажа из Красноярска в Симферополь составит от 13 893 рублей.
Первый железнодорожный билет из Крыма в Санкт-Петербург был куплен в Севастополе. Как уточнили в кассе вокзала, его приобрёл местный житель. Он купил плацкартный билет на 25 декабря. За поездку он заплатил 4525 рублей.
Об этом: Стал известен покупатель первого билета на поезд из Крыма
Железнодорожные билеты на поезд № 028Ч «Таврия» Москва — Симферополь вырастут в цене с 1 января 2020 года. Об этом сообщает сайт РЖД.
Читайте подробнее: Цена билета на поезд Москва — Симферополь подорожает в 2020 году
Из Дагестана в Крым на сегодняшний день можно добраться только с пересадками. Два субъекта РФ пока не связывают ни авиарейсы, ни железнодорожные маршруты. Нельзя добраться в Крым и на прямом рейсовом автобусе.
Из Махачкалы в Симферополь и обратно проще всего добираться на самолете. Стоит такое удовольствие от 10 тыс. рублей, в зависимости от даты вылета и обратного рейса.
Об этом: Жители Дагестана могут добраться в Крым только с пересадками
Жители Крыма и Севастополя уже могут приобретать билеты на поезда в Москву и Санкт-Петербург. По данным портала Российских железных дорог, из Симферополя в Москву первый поезд отправится в 18:20 мск 26 декабря. Билеты в купе стоят от 2966 рублей, в СВ — 9953 рублей. Первый поезд из Севастополя в Санкт-Петербург отправится в 15:55 мск 25 декабря. Стоимость билетов в плацкартный вагон начинается от 3650 рублей, стоимость билета на поездку в купе — от 3907 рублей.
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Первый поезд из Петербурга в Крым — через Крымский мост — прибудет в Симферополь и Севастополь 25 декабря 2019 года ‑ и в этот же день пассажиры смогут отправиться на нем в обратном направлении. Цена обратных билетов практически не отличается от стоимости поездки на полуостров.
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Жителям Камчатки Крыма не видать — поезда на полуостров не ходят, там вообще нет железных дорог. «Аэрофлот» не летает. Камчатцы могут добраться до крыма с пересадками. В общей сложности в пути они проведут 32 часа. Это утомительно, особенно, если лететь с маленькими детьми.
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С запуском железнодорожного сообщения из Санкт-Петербурга в Севастополь и Симферополь жители Твери также получили возможность добираться на российский полуостров без пересадок.
Первый поезд по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь № 007А «Таврия» отправится из Твери 23 декабря в 19:22. Также поезд при следовании из Санкт-Петербурга будет делать остановку в тверском Бологом — в 17:50. В Симферополь поезд прибывает 26 декабря в 07:30. Стоимость билетов начинается от 2 тыс. 936 рублей в плацкарте, от 3 тыс. 150 — в купе. В Севастополь тот же состав прибывает 26 декабря в 09:25. Билеты в плацкарт стоят от 2 тыс. 968 рублей, в купе — от 3 тыс. 190 рублей.
Об этом: Жители Твери смогут добраться в Крым поездом — вдвое дешевле, чем автобусом
На первый поезд из Санкт-Петербурга в Симферополь жители Рязанской области могут купить плацкартный билет от 2 633 рублей. Состав отправляется из Рязани 24 декабря в 02:22, приедет в Крым 25 декабря в 07:30. Уже 25 декабря из Рязани будут доступны купе от 2 833 рублей, и московский поезд с отправлением из областного центра в 02:35 и прибытием в Симферополь 26 декабря в 08:50, купе предлагают за 2 749 руб., СВ — от 10 064 руб.
Подробности в материале: Жители Рязани смогут добраться в Крым поездом без пересадок
Напомним, что железнодорожную часть Крымского моста начали строить в феврале 2016 года. Стоимость проекта составила почти 228 млрд рублей. Для создания колеи длиной 19 км рабочими было уложено 2,5 тысячи тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал.
Сейчас на стройплощадке идёт установка устройств сигнализации, централизации и блокировки для управления железнодорожным движением.
В первые часы с начала продаж в кассе симферопольского вокзала крымчане купили более двух десятков железнодорожных билетов в Москву и Санкт-Петербург. Как сообщают в Крымской железной дороге, в основном люди приобретают билеты в купейные вагоны.
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На вокзале Севастополя продали уже порядка 40 железнодорожных билетов в Москву и Санкт-Петербург.
Подробности в материале: В Севастополе продали около 40 железнодорожных билетов в Москву и Петербург
До сегодняшнего дня петербургским путешественникам и туристам, чтобы добраться до Крыма, можно было воспользоваться авиасообщением, личным автомобилем, либо преодолеть путь по железной дороге до Кубани, а затем пересесть на автобус, который до мая 2018 года плыл до Крыма на пароме. Но с 23 декабря запускается прямое железнодорожное сообщение между Петербургом, Симферополем и Севастополем.
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8 ноября из Москвы в Симферополь можно улететь рейсами нескольких авиакомпаний. Цена за билет составляет от 4335 рублей.
Запуск железнодорожного сообщения между Крымом и материковой частью России долгожданное для крымчан событие — финальная точка интеграции полуострова. Об этом 8 ноября сообщил крымский политолог Владислав Ганжара.
Читайте подробнее: Политолог: запуск поездов — финальная точка интеграции Крыма в Россию
«Историческое событие», — прокомментировал запуск пассажирских поездов в Крым председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
По его словам, благодаря железнодорожному сообщению турпоток на полуостров вырастет в разы.
Цены на поезд в Крым могут меняться, но они не должны достигать запредельных размеров. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.
«Цены могут меняться, но они не должны достигать запредельных значений. Считаю, как и в случае с авиабилетами в Крым, государство должно предусмотреть механизм сдерживания стоимости проезда», — заявил Миронов.
Читайте подробнее: Миронов настаивает на механизме сдерживания цен на ж/д билеты в Крым
В числе тех, кто первым приобрёл билет на прямой поезд из Крыма в Москву, стал депутат Государственной думы Андрей Козенко («Единая Россия») — он приобрёл билет на 26 декабря, чтобы провести новогодние праздники с семьёй в Москве.
За первые часы с начала старта продаж билетов из Санкт-Петербурга и Москвы в Республику Крым продано туда и обратно 1500 билетов. Об этом ИА REGNUM сообщила официальный представитель перевозчика, компании «Гранд Сервис экспресс».
Читайте подробнее: Куплено более 1500 билетов на поезда до Крыма из Петербурга и Москвы
Билеты на поезда из Крыма в Москву и Санкт-Петербург и обратно можно приобрести в 24 пунктах продажи на полуострове, сообщила пресс-служба ФГУП «Крымская железная дорога».
Сайт железнодорожного перевозчика «Гранд сервис экспресс», который 8 ноября открыл продажи билетов на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым, работает с перебоями.
Сразу четыре двухэтажных поезда будут курсировать между Москвой и Симферополем. Первый состав отправится в путь 24 декабря из Москвы.
Об этом подробнее: Москву и Симферополь свяжут четыре двухэтажных пассажирских состава
Как рассказал глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк, пассажиры, которые отправятся в Крым на Новый год, смогут сделать памятные фотографии при пересечении Крымского моста на двухэтажном поезде.
В числе тех, кто первым приобрёл билет на прямой поезд из Крыма в Москву, стал депутат Государственной думы Андрей Козенко. duma.gov.ru
По состоянию на 15:00 мск было продано уже 2484 билета на поезда в Крым, сообщили в пресс-службе федерального госпредприятия «Крымская железная дорога».
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Льготные категории граждан могут получить скидки на железнодорожные билеты в Крым и обратно. О ведении таких переговоров заявил гендиректор оператора железнодорожных перевозок «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов.
Читайте подробнее: Льготники получат скидки на железнодорожные билеты в Крым
Стоимость билетов на поезд №7/8 «Таврия», следующий из Санкт-Петербурга в Севастополь, для ростовчан составит от 1 тыс. 568 до 1 тыс. 923 рублей (плацкарт) и от 1 тыс. 725 до 2 тыс. 570 рублей (купе). Билеты на поезд 27/28, следующего маршрутом Москва — Симферополь, будут стоить ростовчанам от 1 тыс. 601 до 2 тыс. 785 рублей (купе).
ИА REGNUM ранее сообщало, что ранее сообщалось о том, что между донской столицей и полуостровом будут курсировать 30 составов. Пунктом отправления определена станция Первомайская. В преддверии запуска поездов остановочный комплекс пообещали реконструировать.
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На территории Крыма работает 24 кассы на территории вокзалов и станций, в которых можно приобрести билеты на поезда, которые с конца декабря начнут курсировать через Крымский мост. Кассы работают на станциях Керчь, Семь Колодезей, Краснофлотская, Кировская, Феодосия, Владиславовка, Нижнегорская, Азовская, Джанкой, Красноперекопск, Армянск, Урожайная, Элеваторная, Остряково, Симферополь, Саки, Евпатория Курорт, Почтовая, Бахчисарай, Севастополь, также билеты можно купить в железнодорожных кассах в Ялте и Судаке.
Подробности в материале: Билеты на поезда в Крыму можно приобрести в 24 кассах