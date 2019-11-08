Очевидец рассказал подробности смерти ребёнка на рейсе Камчатка – Хабаровск
Петропавловск-Камчатский, 8 ноября, 2019, 07:55 — ИА Регнум. Женщина, летевшая в одном самолёте с умершим малышом из Петропавловска-Камчатского, поделилась с журналистами регионального Кам 24, подробностями, которые она наблюдала во время полёта. Очевидица утверждает, что у представителей минздрава Камчатки не было с собой ни лекарств, ни кислородного баллона для помощи малышу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Анастасия попросила не называть её фамилии, поскольку боится недоброжелателей. К тому же у её малыша тоже порок сердца, но ему повезло — он долетел живым, его прооперировали в хабаровском сосудистом центре.
«Когда у Дениса начал пищать датчик сердечной деятельности, прикрепленный к ручке, нас пересадили. Я тоже посмотрела на датчик на руке своего сына, мне стало страшно, он показывал давление 220! Я заплакала, стала звать врача. Но врач был занят реанимацией Дениса. И я могу подтвердить, что медики просили кислород и лекарства у стюардесс. Зачем, если у них, по утверждению министра здравоохранения, всё было и всего хватало?» — задается вопросом Анастасия.
Женщина также сообщила, что маме погибшего малыша Ольге изначально было обещано, что её ребёнок полетит в специальном кювезе, в котором есть всё для поддержания функций недоношенного или заболевшего малыша. Но дети летели просто на руках у мам.
Анастасия тоже весь полёт умирала от ужаса.
Анастасия рассказала, что в аэропорту Хабаровска их с сыном встретила бригада скорой помощи, врачи удивились, спросили, почему прилетел всего один ребёнок?
Анастасии, малыш которой пережил сложнейшую операцию на сердце, тоже пришлось понервничать. В сосудистом центре Хабаровска ей сказали, что билет на перелёт в обратную сторону также предоставляется по квоте. Она позвонила в минздрав Камчатки. Но в минздраве Камчатки очень удивились и предложили женщине обратиться за билетом к тому, кто ей это сказал. Только после того, как находившаяся в Петропавловске мама Насти позвонила в минздрав, билет ей и её малышу предоставили.
Обстоятельствами смерти маленького Дениса занимаются следователи в рамках уголовного дела. Вопросов много — например, почему двух малышей — сердечников перевозили в обычном самолёте, не оборудованном для перевозки тяжелобольных детей?
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года на борту пассажирского самолёта летевшего из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск скончался маленький ребёнок с пороком сердца. Его везли на операцию.