Чита, 8 ноября, 2019, 07:16 — ИА Регнум. Правоохранители Забайкальского края в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» получили 65 патрульных автомобилей марок «Шкода-Октавия» и 15 «УАЗ-Патриотов» на сумму более ста миллионов рублей. Технику полицейским вручил сегодня, 8 ноября, губернатор региона Александр Осипов, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Правительство Забайкальского края Губернатор Забайкальского края вручает автомобили полицейским

Правительство Забайкальского края 65 патрульных автомобилей марок Шкода-Октавия и 15 УАЗ-Патриотов поступили в Забайкалье

Данная партия техники частично, а в 11 районах полностью закроет потребность в автомобилях в подразделениях государственной инспекции безопасности дорожного движения региона.

«Новый транспорт позволит существенно повысить мобильность дежурных экипажей. Особенно это касается дорожно-транспортной обстановки. Вы делаете сегодня все, чтобы защита безопасности наших граждан находилась на самом высоком уровне», — отметил Александр Осипов.

Известно, что все автомобили оснащены громкоговорящими установками, видеорегистраторами «Автопатруль» с цветным монитором, жесткими дисками для хранения записей с видеорегистратора, установлены дополнительные источники питания.

Правительство Забайкальского края 80 патрульных машин пополнили автопарки подразделений госавтоинспекции Забайкальского края

Напомним, в рамках регионального проекта «Безопасное дорожное движение» Забайкалье намерено добиваться снижения количества аварийно-опасных участков и смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза.