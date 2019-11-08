Владивосток, 8 ноября, 2019, 06:49 — ИА Регнум. Глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов обсудил перспективы двустороннего сотрудничества с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в Российской Федерации господином Ли Сок Пэ. В разговоре также участвовали министр-посланник экономического отдела посольства Кореи в РФ господин Кан Дэ Су, директор международного департамента Минвостокразвития Юлия Косарева, первый заместитель генерального директора АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Андрей Донец, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Minvr.ru Александр Козлов и Ли Сок Пэ

Читайте также: Мун Чжэ Ин ждёт скорой встречи с Путиным

В ходе встречи стороны обсудили проведение третьего корейско-российского форума межрегионального сотрудничества, который состоится летом 2020 года в корейском Ульсане.

Также в разговоре были затронуты проекты корейских медицинских компаний, запланированные к реализации в создаваемом медицинском кластере на острове Русском во Владивостоке.

Кроме того, участники обсудили строительство корейской компанией LH Corporation индустриального комплекса в Приморье и сотрудничество по проекту Транскорейской железнодорожной магистрали, которое даст возможность создать сухопутный транспортно-логистический маршрут между Россией и Кореей, что позволит сократить время доставки грузов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сеуле обсуждают даты приезда президента России Владимира Путина в Южную Корею. Власти надеются на скорую встречу лидеров двух стран и взаимовыгодное сотрудничество в дальнейшем.