* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Тегеран, 8 ноября, 2019, 09:10 — ИА Регнум. Заместитель главнокомандующего Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) ВС Ирана Мохаммад Салех Джокар заявил, что США перенесут действующие террористические группировки в Афганистан и поддержат формирование новой ячейки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) в этой стране. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

Комментируя смерть Абу Бакра аль-Багдади, военачальник подчеркнул, что это событие повлияет исключительно на внутриполитическую обстановку в США, включая предстоящие выборы. Он также отметил, что в эпоху формирования ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) Вашингтон также мог уничтожить лидера группировки, однако он этого не сделал.

«Хилари Клинтон признала, что США породили террористов для того, чтобы создать основу для выживания сионистского режима на Ближнем Востоке», — заявил Мохаммад Салех Джокар. Он выразил уверенность, что новым плацдармом для той же самой цели будет выбран Афганистан.