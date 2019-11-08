Красноярск, 8 ноября, 2019, 06:40 — ИА Регнум. Завершено расследование в отношении главы сельсовета посёлка Тиличеть Красноярского края, где во время пожара в 2017 году погиб человек. Об этом 8 ноября сообщает региональный портал newslab.ru.

Лесной пожар

Председателя Тиличетского сельсовета Нижнеингашского района Дмитрия Коваля обвиняют в халатности, которая привела к возникновению в посёлке крупного пожара.

Как показало расследование, Коваль не обеспечил работу системы оповещения посёлка, защиту его территории противопожарными полосами и разрывами, а также её регулярную очистку от сухой травы. В результате этого в мае 2017 года возникший за территорией посёлка пожар перекинулся на жилые дома, в огне погиб 87-летний мужчина.

Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии направил уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением по статье «Халатность» в суд для рассмотрения по существу.