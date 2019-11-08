Пекин, 8 ноября, 2019, 06:12 — ИА Регнум. Около 10 млн китайцев в возрасте от 15 лет и старше курят электронные сигареты (вейпы), сообщил исследователь Управления по борьбе с табакокурением при Китайском центре по контролю и профилактике заболеваний Сяо Линь, передает 7 ноября агентство Синьхуа.

Электронные сигареты

Курение электронных сигарет среди молодых людей является более распространённым явлением, чем среди прочих возрастных групп. При этом самым распространённым это является среди молодых людей от 15 до 24 лет. Около 45,4% электронных сигарет при этом приобретаются через интернет-магазины. При этом эксперты отмечают, что вейпы не только не помогают бросить курить, но лишь усиливают зависимость, в связи с чем использование их для того, чтобы бросить курить, является абсурдом.

Отметим, что число курящих в Китае в возрасте от 15 лет и старше снизилось до 26,6% в 2018 году с 27,7% в 2015 году. С целью дальнейшей борьбы за здоровье нации Китай запустил в 2016 году программу «Здоровый Китай 2030». Её целью является снижение числа курящих в указанной выше группе до уровня ниже 20% к 2030 году.