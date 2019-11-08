Новосибирск, 8 ноября, 2019, 06:12 — ИА Регнум. Власти Новосибирска рекомендовали водителямв ближайшие дни воспользоваться общественным транспортом из-за гололёда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Nikolay Bondar Гололёд

«Сегодня в Новосибирске ожидаются неблагоприятные погодные условия. Для исключения повышенной аварийности на дорогах и образования пробок водителям рекомендовано до 15 часов оставить личный автотранспорт и воспользоваться общественным транспортом», — говорится в официальном сообщении мэрии Новосибирска.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирске в ближайшее дни ожидается ухудшение погоды — сильный ветер, мокрый снег и морозы до — 13 °C.