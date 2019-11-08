Владивосток, 8 ноября, 2019, 06:26 — ИА Регнум. Во Владивостоке должник, отказывающийся признавать существование долга перед коммерческим банком, открыто угрожал топором судебному приставу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по Приморскому краю.

Цитата из к/ф «Сияние». Реж. Стэнли Кубрик. 1980. США — Великобритания С топором

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При этом должник обосновал свои действия тем, что он является «гражданином СССР» и не находится в юрисдикции российского законодательства. За угрозу представителю власти на должника было заведено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии суд разбирался с гражданством мужчины, который 20 лет прожил без паспорта, лишь после чего обратился в органы власти за его получением. Паспорт, который он потерял ещё в 1998 году был паспортом СССР.