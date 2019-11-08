Владивосток, 8 ноября, 2019, 05:37 — ИА Регнум. Власти Владивостока начали устанавливать в городе новогодние ёлки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Суконкин ИА REGNUM Ёлка возле администрации Первомайского района Владивостока

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Жители города недоумевают: до наступления новогодних праздников ещё больше полутора месяцев, но ёлки уже ставят на традиционных площадках в разных районах города. В частности, такую ёлку поставили перед зданием администрации Первореченского района на улице Ильичёва.

«Зачем её поставили, не понятно. Снега нет, зима ещё даже не наступила, а новогодняя ёлка уже стоит. К новому году она наскучит настолько, что пропадёт ощущение праздника», — негодует жительница Первореченского района.

Как сообщало ИА REGNUM, в самом конце 2009 года на центральной площади Владивостока рухнула ёлочная конструкция, не удержавшись от порывов ветра. До наступления Нового года её успели заменить 28-метровой пихтой.