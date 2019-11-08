Анадырь, 8 ноября, 2019, 05:35 — ИА Регнум. По опубликованным данным Росстата лидером по оплате труда врачей в 2019 году стала Чукотка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Самые высокие зарплаты получают врачи Чукотского автономного округа — 187,9 тыс. рублей, на Сахалине — 158 тыс., медики Колымы зарабатывают чуть меньше — 150 тыс. рублей.

Отмечается рост зарплат и у средней категории медработников. На Чукотке выплаты медсёстрам и фельдшерам увеличились в среднем до 90 тыс. рублей. Несколько меньше зарплаты медперсонала в других регионах Дальнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, Росстат заявил об увеличении роста зарплат медиков на 7% в 2019 году.