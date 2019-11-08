Посёлок городского типа Теплоозёрск, Еврейская АО, 8 ноября, 2019, 05:23 — ИА Регнум. Котельная в посёлке Теплоозёрск в Еврейской автономной области, прекратившая подавать в квартиры тепло, снова запущена в работу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Еврейской области.

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Общее время отсутствия теплоподачи с котельной в Теплоозёрске составило 10 часов. Энергетики считают причиной остановки котельной внеплановый скачок электричества, который нарушил нормальную работу действующего котла, что и привело к его остановке. Другие котлы в это время находились в состоянии ремонта и не могли компенсировать потерю подачи теплоносителя.

Как сообщало ИА REGNUM, более 250 квартир остались без тепла в результате аварийного отключения котла на котельной в посёлке Теплоозёрск в Еврейской автономной области.