Вашингтон, 8 ноября, 2019, 05:19 — ИА Регнум. Решение Верховного суда штата Нью-Йорк, который обязал президента США Дональда Трампа выплатить 2 миллиона долларов по иску властей штата, американский лидер прокомментировал на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Политик назвал себя единственным человеком, который выделяет большие средства на благотворительность и при этом подвергается нападкам со стороны плетущих интриги властей штата.

Трамп заявил, что все фигурирующие в судебном деле средства поступили на благотворительные цели, а генпрокуратура штата намеренно искажает этот факт.

Президент добавил, что хотел бы перевести назначенный судом штраф в 2 миллиона долларов на другие, более необходимые дела. Например, на благотворительность в музей истории Холокоста.

Напомним, 8 ноября Верховный суд штата Нью-Йорк постановил, что Трамп должен выплатить 2 миллиона долларов по иску штата против благотворительных организаций американского президента. Суд признал незаконной схему перевода благотворительных средств из фонда Трампа в его предвыборный штаб.