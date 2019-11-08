Хабаровск, 8 ноября, 2019, 05:03 — ИА Регнум. На территории Хабаровского судостроительного завода, который входит в Объединённую судостроительную корпорацию (ОСК) произошёл пожар, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю Пожар на территории Хабаровского судостроительного завода

Сообщается, что возгорание произошло в металлическом ангаре, в котором хранились запчасти для маломерных судов. Огнём была охвачена площадь в 50 квадратных метров. К тушению пожара привлекались 37 человек личного состава и 12 единиц спецтехники. Возгорание было ликвидировано, пострадавших не было. По предварительной версии, в ангаре загорелся утеплитель в бытовке.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября произошёл взрыв на нефтеперерабатывающем заводе на северо-западе Сирии. По предварительной версии, взрыв произошёл из-за технической ошибки во время обслуживания танкера. В результате происшествия погиб один человек, ещё несколько получили травмы.