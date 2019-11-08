Петропавловск-Камчатский, 8 ноября, 2019, 05:19 — ИА Регнум. 8 ноября в школах Петропавловска-Камчатского отменены занятия для учеников второй смены и учреждений дополнительного образования, сообщается на сайте администрации столицы региона.

Циклон

Детские сады продолжают работать в прежнем режиме.

Ограничения введены в связи с неблагоприятными погодными условиями — циклоном, который пришёл в регион ночью с Охотского моря.

Отмечается, что в Петропавловске-Камчатском идёт сильный дождь, ветер юго-восточный, на порывах — до штормового. Дорожные службы переведены на усиленный режим работы в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий во второй половине дня.