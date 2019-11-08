Москва, 8 ноября, 2019, 04:53 — ИА Регнум. Новости о возможном снижении нештрафуемого лимита скорости с 20 до 10 километров резко негативно восприняли 36% российских водителей, говорится в исследовании сервиса «Авито Авто».

Спидометр

В опросе приняли участие 1210 респондентов. Инициативу готовы однозначно поддержать лишь 16% опрошенных, а 22% водителей сказали, что относятся к возможному нововведению нейтрально.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос об уменьшении порога скорости с 20 до 10 км/час и соответствующем введении штрафа сейчас обсуждается на уровне правкомиссии по безопасности дорожного движения. Ранее инициатива была поддержана Минтрансом и МВД России.

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