Ванино, Хабаровский край, 8 ноября, 2019, 04:56 — ИА Регнум. Компания «ВаниноТрансУголь» получит 34 млрд рублей от ВЭБ. РФ и ВТБ на строительство специализированного морского комплекса в морском порту Ванино. Строительство первой очереди терминала находится в продвинутой стадии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко В Ванино строится новый терминал

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Перевалка угля на новом терминале будет осуществляться закрытым способом. Планируемая мощность первой очереди — 12 млн тонн в год, ввод в эксплуатацию намечен на 2020 год. Общая мощность терминала составит 24 млн тонн в год. Строительство комплекса позволит создать 600 новых рабочих мест.

Компания «ВаниноТрансУголь» входит в группу «Колмар».

Финансирование строительства терминала в порту Ванино станет первой сделкой в сфере портовой инфраструктуры, которая реализуется ВЭБ. РФ совместно с ВТБ в рамках фабрики проектного финансирования.

Как сообщало ИА REGNUM, проект реконструкции паромной переправы Ванино — Холмск получил одобрение Главгосэкспертизы. Это первая реконструкция за более, чем 40 лет, с момента строительства береговых портовых сооружений переправы. Для обновленной переправы на Амурском судостроительном заводе строятся два новых парома ледового класса. Первый из них уже отправлен на достроечную базу в Приморье. Реконструкция паромной переправы позволит существенно увеличить грузооборот порта Холмск.