Москва, 8 ноября, 2019, 04:45 — ИА Регнум. Со 100-летним юбилеем поздравил командование и личный состав Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С. М. Будённого министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Военная академия связи имени С.М. Буденного

«От всей души поздравляю вас с 100-летием со дня основания Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С. М. Будённого. История вашего учебного заведения неразрывно связана с Вооруженными Силами нашей страны. Здесь получили высшее военное образование тысячи офицеров, которые внесли значительный вклад в повышение обороноспособности России», — сказал Шойгу.

По словам министра, академия готовит высококлассных специалистов в области автоматизации и телекоммуникаций, и, как он уверен, и дальше будет успешно выполнять поставленные задачи, обеспечивать кадровую основу национальной безопасности страны.

Военная академия связи имени С. М. Будённого образована приказом Реввоенсовета Республики 8 ноября 1919 года как Высшая электротехническая школа комсостава Рабоче-крестьянской Красной Армии.

Имя советского военачальника и Маршала Советского Союза Семена Будённого академии присвоено в 1946 году.

За значительные достижения в подготовке специалистов в области телекоммуникаций для всех родов войск ВС РФ академии был вручён орден Жукова.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября орден Жукова был вручён другому старейшему военному учебному заведению России — Военному университету Минобороны РФ.

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