Киев, 8 ноября, 2019, 04:33 — ИА Регнум. Энергетический коллапс и «холодные» бунты охватят Украину, если транзит российского газа остановится. Об этом 8 ноября заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко на своей странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

По словам Журавко, энергетический баланс Украины даже на среднем уровне удержать не удастся, и начнутся веерные отключения электроэнергии.

Экс-депутат напомнил, что на Украине уже начались проблемы с отоплением. По мнению Журавко, рассчитывать на поставки газа из Европы зимой не приходится, а весь газ, который поступает в страну, в том числе реверсивный, имеет российское происхождение.

Говоря о холодных бунтах и «майданах», бывший парламентарий сослался на заявления чиновников с Западной Украины, предрекающих гнев граждан.

Напомним, 6 ноября украинский министр энергетики Алексей Оржель заявил, что правительство не допустит, чтобы Россия поставляла газ на Украину по ценам ниже, чем у европейских поставщиков.