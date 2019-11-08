Вашингтон, 8 ноября, 2019, 04:26 — ИА Регнум. Показатель мирового долга по состоянию на октябрь 2019 года является рекордным за всю историю человечества — $188 трлн, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на открытии XX ежегодной конференции имени Жака Полака в Вашингтоне. Об этом 7 ноября пишет газета Daily Mail.

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По словам спикера, указанная сумма включает долг правительств и частных компаний и соответствует 230% общемирового объёма производства. Вместе с тем две трети общей задолженности приходятся на частный сектор, а в странах с развитой экономикой объём госдолга находится на уровне, которого не было со времён Второй мировой войны.

Добавим, в России чистый государственный долг имеет отрицательное значение — на 1 августа 2019 года ликвидные активы государства превысили объём государственного долга федерального правительства, регионов и муниципальных образований.

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