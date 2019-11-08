Магадан, 8 ноября, 2019, 03:59 — ИА Регнум. В 2020 году авиакомпаниям увеличат средства на субсидируемые авиабилеты до 5 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В 2020 году к тем 3 млрд 811 млн рублей, которые первоначально были запланированы на субсидии авиаперевозчикам, добавили ещё 1 млрд 850 млн рублей», — сообщила«Магаданской правде» депутат Госдумы от Колымы Оксана Бондарь.

Также она добавила, что депутаты приняли решение обратиться к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой реализовать поручение президента Владимира Путина о том, чтобы субсидированные авиабилеты можно было жителям Дальнего Востока покупать с 1 января.

Также в стадии решения вопрос о покупке авиабилетов по «плоским» тарифам через Интернет, сейчас их можно выкупать только в авиакассах.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин РФ заверил, что деньги на субсидированные перелёты с Дальнего Востока в Москву будут выделены до конца 2019 года.