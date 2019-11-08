Бразилиа, 8 ноября, 2019, 03:35 — ИА Регнум. Армейские подразделения для обеспечения безопасности саммита БРИКС будут введены в столицу Бразилии решением властей. Об этом 8 ноября сообщил председатель бразильского верховного суда Антониу Диаш Тофоли в ходе заседания.

Agência Brasil Бразильские солдаты

По словам Тофоли, применение войск для охраны порядка санкционировано на период с 1 по 15 ноября 2019 года.

Напомним, 11-й саммит БРИКС с участием лидеров России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР пройдёт 13 и 14 ноября в штаб-квартире бразильского внешнеполитического ведомства. Предыдущий саммит организации проходил в Йоханнесбурге.