Омск, 8 ноября, 2019, 03:27 — ИА Регнум. В рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев 7 ноября посетили центр «Эрмитаж-Сибирь» в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Omskportal.ru Президенты России и Казахстана в центре «Эрмитаж-Сибирь»

Компанию главам государств составили министр культуры РФ Владимир Мединский, сибирский полпред Сергей Меняйло и губернатор Омской области Александр Бурков.

Уникальный выставочный проект «Сжимая рукоять меча… Воинская культура и оружейные традиции Ближнего Востока» представил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Напомним, президент РФ утвердил концепцию развития «спутников» Эрмитажа в регионах в 2013 году.

Сибирский Эрмитаж в Омске открыли 6 ноября 2019 года. Как сообщало ИА REGNUM, на реконструкцию здания направили порядка 700 миллионов рублей.