Владивосток, 8 ноября, 2019, 03:26 — ИА Регнум. Девятнадцать белух из «китовой тюрьмы» доставлены в бухту Успения в Приморье, где их выпустят на свободу. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Белуха

Последних животных, содержащихся в неволе, доставят к месту освобождения тремя судами, и прибывший сегодня в пункт назначения «Профессор Кагановский» — первое из них.

«В пятницу утром начинается подготовка к погрузке белух на НИС «Зодиак». Понтон уже подтянули к судну», — сообщили в институте.

Напомним, в «китовой тюрьме» содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток. Животных начали вывозить в середине июня 2019 года.

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