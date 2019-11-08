Вашингтон, 8 ноября, 2019, 03:09 — ИА Регнум. Участвовать в выборах президента США в 2020 году намерен бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, 8 ноября сообщает газета New York Times.

Ralph Alswang Майкл Блумберг

Политик собирается подать документы для участия в предварительных выборах среди демократов в штате Алабама.

Советник бывшего мэра Нью-Йорка Ховард Вольфсон рассказал, что целью участия Блумберга в выборах является опасность избрания Дональда Трампа на второй срок.

Отмечается, что окончательного решения по участию в выборах у Блумберга пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта Майкл Блумберг заявил об отказе баллотироваться в президенты США в 2020 году, объясняя это тем, что не хочет менять убеждения.