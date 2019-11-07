Якутск, 8 ноября, 2019, 02:47 — ИА Регнум. Главу Якутии Айсена Николаева 7 ноября избрали секретарём регионального отделения партии «Единая Россия» тайным голосованием на внеочередной отчетно-выборной конференции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Айсен Николаев

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«Главная задача партии — защищать интересы жителей республики, брать на себя ответственность, открыто говорить с людьми. Как глава Якутии, я буду продолжать консолидацию всех политических сил региона, однако считаю, что «Единая Россия» в этом плане занимает лидирующие позиции», — заявил коллегам по партии Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, до 7 ноября якутское отделение ЕР возглавлял министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев.

24 октября президиум Генсовета партии «Единая Россия» согласовал 13 кандидатур глав регионов на руководство региональными отделениями партии.