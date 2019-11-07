Королёв, Московская область, 8 ноября, 2019, 01:30 — ИА Регнум. Увеличение орбиты Международной космической станции (МКС) запланировано на 8 ноября, сообщает пресс-служба ЦНИИмаш.

МКС

Коррекция будет производиться с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-12» и начнётся в 01:40 мск. Продолжительность работы двигателей составит 406 секунд.

Новая высота орбиты МКС достигнет 416,6 километра. Цель корректировки — формирование условий для успешного приземления корабля «Союз МС-13» в Казахстане.

Напомним, 7 ноября на базе Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) открыт Центр по исследованию и освоению планет и тел Солнечной системы.