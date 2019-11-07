Москва, 8 ноября, 2019, 01:14 — ИА Регнум. Авиация ВКС РФ провела воздушное патрулирование сирийской территории, сообщает пресс-служба Минобороны России на официальной странице в Facebook.

Минобороны России ВКС РФ

Сообщается, что военные самолеты ВКС РФ взлетели с аэродрома Квайрес и облетели населенные пункты Айн-Иса и Ракка, а также воздушное пространство над водохранилищем Асада. После этого российские самолёты вернулись на аэродром. Также патрулирование провела и военная полиция, которая продолжила обход по маршруту Айн-Иса — Алау — Телль-Эм — Самен-Хазима.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября Россия и Турция провели второе совместное патрулирование на северо-востоке Сирии. В нём приняли участие около 50 единиц бронетехники.