Будапешт, 8 ноября, 2019, 01:09 — ИА Регнум. Потасовки в столице Венгрии во время матча четвёртого тура Лиги Европы «Ференцварош» — ЦСКА начали венгерские фанаты, сообщает 7 ноября издание «Спорт-Экспресс» со ссылкой на очевидцев.

Цитата из к/ф «Ультра». Реж. Рикки Тоньяцци. 1991. Италия Футбольные фанаты

По их свидетельствам, атаки на армейцев начались у входа в гостевой сектор стадиона «Групама Арена», затем в других частях города. Нападавших было несколько десятков человек, при этом у многих на одежде была символика Венгрии начала 40-х, союзника нацистской Германии, и они выкрикивали антироссийские лозунги.

О том, что именно венгерские фанаты спровоцировали драки, также сообщал известный болельщик российского футбольного клуба ЦСКА Андрей Малосолов на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее стало известно, что в Будапеште вечером 7 ноября задержаны несколько российских граждан после столкновений с венгерскими активистами.

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