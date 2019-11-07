Кострома, 8 ноября, 2019, 00:33 — ИА Регнум. Поезд №108Я, следующий по маршруту Москва — Кострома, достиг места назначения. Ранее состав остановился из-за поломки тепловоза в 40 км от места назначения, передает корреспондент ИА REGNUM.

Новиков Сергей Владимирович(SerrNovik) Железная дорога

Оперативно проведённый ремонт позволил продолжить путь. Двигаясь со скоростью 20−40 км в час, поезд добрался до костромского вокзала в 0:12 мск, опоздав таким образом на полтора часа. Отметим действия поездной бригады, своевременно сообщавшей пассажирам об изменении ситуации.

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