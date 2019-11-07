Рига, 8 ноября, 2019, 00:19 — ИА Регнум. 7 ноября в Рижском замке состоялась церемония аккредитации нового посла США Джона Лесли Карвайла в Латвийской республике. Джон Карвайл карьерный дипломат с большим опытом работы в кризисных точках, среди которых можно упомянуть Белфаст в Ирландии и Багдад в Ираке.

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На слушаниях в Сенате будущий посол заявил, что хорошие отношения двух стран нуждаются в решении нескольких проблем. И пообещал оказывать давление на правительство Латвии в деле отмывания денег и решения проблемы коррупции, а также в деле возвращение Еврейской общине Латвии собственности жертв Холокоста.

Во время аккредитации новый посол заметил, что обещания США, данные Латвии, — непоколебимы, а отношения между двумя странами хороши, насколько это только возможно. Джон Лесли Карвайл не стал комментировать отношения между Россией и США в контексте обороны Латвии и Прибалтики, а также присутствия в стране контингента НАТО.

В послужной список посла, помимо Ирландии и Ирака, вошли Бруней, Непал, Канада, Эквадор, Малайзия, Италия и Великобритания.