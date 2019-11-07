Рига, 8 ноября, 2019, 00:16 — ИА Регнум. По прогнозам Еврокомиссии, рост экономики в Латвии в 2019 году составит 2,5% и будет самым низким во всей Прибалтике, пишет портал NRA.

Vadim Timoshkin Рига

В 2020 он может составить 2,6%, а в 2021 2,7%. Инфляция в текущем году равняется 3,1%. В 2020 и 2021 годах потребительские цены вырастут на 2,5% и 2,3% пункта соответственно

Для сравнения: в Литве ВВП в этом году вырос на 3,8%, в Эстонии на 3,2%. Стагнация характерна для всей экономики ЕС, совокупный рост ВВП которого в этом году не превысит 1,4%, а прогнозы на 2020 и 2021 годы тоже не столь радужны. Речь идёт о росте ВВП в 1,1% и 1,2% пункта.

Интересно, что показатели инфляции тождественны росту ВВП в этом году — 1,4%, и превысят этот рост, оставшись на таком же уровне в году следующем. Тройка самых благополучных европейских стран, с точки зрения роста ВВП, выглядит следующим образом: Ирландия — 5,6%, Мальта — 5%, Венгрия — 4,6%