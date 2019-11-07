Великий Новгород, 8 ноября, 2019, 00:12 — ИА Регнум. В Новгородской области, по данным «Новгородавтодора», к вечеру 7 ноября удалось ликвидировать размывы на двух участках дорог в Пестовском районе. Об этом сообщает пресс-центр правительства Новгородской области на своей странице в Facebook.

53.mchs.gov.ru В зоне подтопления

Речь идёт об участкедороги Осипово — Поселок и дороге Вышний Волочек — Бежецк — Санково — Лесное — Пестово — Гуськи.

Однако фиксируются новые разрушения. Подтопленными остаются 44 участка дорог.

«На аварийных объектах задействованы более 90 специалистов подрядных организаций и 44 единицы техники», — сообщили в «Новгородавтодоре».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сайте ведомства обновляется карта размывов дорог региона. На повреждённых участках проезд автотранспорта запрещён как минимум до 12 ноября.

Напомним, из-за серьёзнейших подтоплений в Новгородской области с 6 ноября действует режим чрезвычайной ситуации.