Москва, 7 ноября, 2019, 23:54 — ИА Регнум. Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш), являющийся головным институтом Роскосмоса, сформирован Центр по исследованию и освоению планет и тел Солнечной системы. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Марс

По решению совета директоров ЦНИИмаш, в новую организационную структуру вошли вновь созданные подразделения, срежи которых — Центр метрологического обеспечения ракетно-космической промышленности, Центр по формированию программ исследования и освоения планет и тел солнечной системы, проектный офис «Сфера», проектно-конструкторский Центр многоразовых ракетно-космических систем.

Также в её состав включены информационно-аналитический Центр обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве, Центр информационных технологий и Центр управления программами и проектами.

Напомним, в апреле 2019 года президент России Владимир Путин на расширенном заседании Совета безопасности назвал государственную политику в сфере освоения космоса вопросом национальной безопасности.

Глава государства призвал «глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль, внедрять современные модели управления производством и научно-исследовательскими работами», наращивая задел в разработке и производстве техники для освоения космоса.