Варшава, 7 ноября, 2019, 23:10 — ИА Регнум. Как заявила директор Бюро безопасности и Кризисного управления мэрии города Варшава Ева Гавор: «На данный момент на участие в Марше независимости зарегистрировано 10 организаций, большинство из которых малые — не больше 100 человек — мирные, не вызывающие каких-либо затруднений».

Флаг Польши

По сообщению новостного агентства PAP, во время пресс-конференции, прошедшей 7 ноября, директор выразила надежду, что на Марше независимости, который пройдёт 11 ноября, будет безопасно.

Она в конце добавила: «В конце концов, это наш национальный праздник, он должен быть днём радости и размышлений о прошлом, поэтому я бы хотела ещё раз выразить надежду, что на марше будет безопасно».